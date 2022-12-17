Galatasaray sancılı geçen süreç sonrası Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! Kerem Aktürkoğlu...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılılarda kısa bir süre önce sözleşme imzalanan Yunus Akgün'ün ardından kriz çıktı. Galatasaray yönetimi, Yunus'un ardından Kerem için menajeriyle bir araya gelirken talep edilen rakam karşısında şoke oldu. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray sancılı geçen süreç sonrası Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamıştı.
Öte yandan Yunus Akgün'ün alacağı yeni maaş Galatasaray'da krize sebep oldu.
YUNUS AKGÜN TAMAM
Yunus Akgün'ün devre arasında ayrılığı dahi gündeme gelmiş ancak Galatasaray uzun süren temaslar sonrası Yunus ile anlaşma sağlamıştı.