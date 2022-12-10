Dünya Kupası arasına Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - G.Saray'ın işi zora girdi! Dembele'de dişli rakip
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray'ın devre arasında forvet transferi yapması bekleniyor. Sarı kırmızılı ekip gündemindeki futbolcu ise Moussa Dembele. Fransız golcüde Cimbom'a dişli bir rakip çıktı. İşte detaylar...
Sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda forvet arayışları hız kazandı.
Cimbom, ocak ayında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.