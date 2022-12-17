Galatasaray'da Marcelo iddialarının manşetleri süslediği günlerde beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.
Galatasaray'da sol beke yeni aday! Transferde ters köşe...
Galatasaray'da özellikle sol bek konusunda arayışlar devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılarda Aanholt'un ayrılığına kesin gözüyle bakılırken bu noktada Emre Taşdemir ve Kazımcan'ı zorlayabilecek bir isimle dirsek teması kuruldu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da Marcelo iddialarının manşetleri süslediği günlerde beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.
Taraftarları Brezilyalı yıldız ile heyecan sararken gündeme gelen son isim ise şaşkınlık yarattı.
Galatasaray, Rizespor'un sol bekini radarına aldı.