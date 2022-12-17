Galatasaray'da sol beke yeni aday! Transferde ters köşe...

Galatasaray'da özellikle sol bek konusunda arayışlar devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılarda Aanholt'un ayrılığına kesin gözüyle bakılırken bu noktada Emre Taşdemir ve Kazımcan'ı zorlayabilecek bir isimle dirsek teması kuruldu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 11:36