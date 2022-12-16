2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Galatasaray, Toulouse ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Toulouse maçının canlı anlatımı haberimizde...

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, Fransız temsilcisi Toulouse'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

GALATASARAY - TOULOUSE İLK 11'LER

G.Saray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis.

Toulouse: Dupe, Zanden, Nicolaisen, Rouault, Sylla, Spierings, Van Den Boomen, Chaibi, Ratao, Birmancevic, Dallinga.

GALATASARAY TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Toulouse arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı. Mücadele Smart Spor'dan canlı yayınlanıyor.

SARI KIRMIZILILAR ÇALIŞMALARI TAMAMLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü antrenmanda takımın başında yer aldıktan sonra, bir etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a geçti. Geç saatlerde tekrar Antalya'ya dönen başarılı antrenör, Toulouse mücadelesinde yine kulübedeki yerini alacak. İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleşen dünkü idmanda, Galatasaray yine yüksek tempoda çalıştı. Basına kapalı bölümde ise bugünkü Toulouse maçına yönelik bir taktik prova yapıldığı öğrenildi.

TAKIM İDMANDA TAM KADRO

DünyaKupası'nda İsviçre Milli Takımı ile yer alan Haris Seferovic, takıma döndü ve Antalya kampına katıldı. Ara transferde kiralık sözleşmesinin feshedilmesi planlanan tecrübeli santrfor, o döneme kadar kadrodaki yerini koruyacak. Galatasaray'la sözleşme yenilediği gün çıktığı hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün Antalya kampında koşulara başlaması sevinç yarattı.

Ayrıca gribal enfeksiyon sebebiyle önceki günkü idmana katılamayan Berkan Kutlu da sağlık ekibiyle görüşerek son antrenmana çıktı ve takımla çalıştı.