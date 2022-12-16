Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Toulouse ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, Fransız ekibini Gomis ve Mertens'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Fransız ekibi Toulouse ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Aslan, Fransız temsilcisini 2-1 yenmeyi başardı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"Çok daha hazırız. Çok daha pozitif. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Ciddiyet, konsantrasyon bizi çok mutlu etti. Aynı şekilde devam ettireceğiz."

"HEDEFİMİZ LİG VE KUPAYI KAZANMAK"

"Galatasaray taraftarının beklentisini biliyoruz. Araya girerken onların damaklarında bir tat bıraktık. Bu tadı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz lig ve kupayı kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ciddi sınavlar başlıyor. Geniş kadromuzla buna hazır olacağız."

"BURAK HOCADAN ÖZÜR DİLEDİM"

"Pozisyonda faul yoktu. Herkes faul olmadığını gördü ama faul çalınca istemedik şeyler konuşuyoruz. Burak Şeker Hoca'dan özür diledim. Sevdiğimiz insandır. Yanlışlarımız oluyor. Sıkıntı yok. Zaman zaman bu tür tepkiler verebiliyoruz. Gayet normal, insancıl bir tepki."

"HAKEMLERİN PERFORMANSI HAZIRLIK MAÇI DA OLSA ÖNEMLİ"

"Bazı maçlarda bir şeyler yaşıyorsunuz. Hakemlerin daha iyi yönetmesini bekliyoruz. Burak Şeker Hoca da ikinci yarı daha iyi yönetti. Hazırlık maçlarında sakatlıktan korkuyoruz. Hakemlerin performansı, hazırlık maçı da olsa önemli."

"GÖZÜMÜZ KÖR DEĞİLSE ICARDI'NİN SAKATLIĞI VAR"

Arjantin'de magazin çok ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek... Sanki BBC'nin haberiymiş gibi vermek saçma oluyor. Icardi'nin sakatlığı var. Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var. Gelip çalışmalara başlayacak inşallah 1-2 hafta içerisinde. Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tür şeyler çıkıyor. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor ve bizi üzüyor."