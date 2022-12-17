Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendiren Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a ceza verilmesi gündemde.
Galatasaray Toulouse maçında olay olmuştu! Okan Buruk ceza alacak mı?
Galatasaray'da Okan Buruk endişesi. Sarı-kırmızılıların hazırlık maçında Toulouse ile oynadığı maçta Buruk'un hakem Burak Şeker'e kenardan söylediği sözler dikkat çekmişti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
BURUK'UN SÖZLERİ...
Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, Toulouse maçının hakemi Burak Şeker'e, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Ligde böyle, hazırlık maçında böyle.
Biz 50 kere yabancı hakem istedik yine Türk hakem gönderiyorlar" diyerek serzenişte bulunmuştu.