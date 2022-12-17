Galatasaray aralık ayı divan kurulu toplantısı Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Dursun Özbek tek tek açıkladı! Galatasaray'a büyük gelir
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün aralık ayı divan kurulu toplantısında konuştu. Projelerle ilgili detay veren Özbek, bekledikleri geliri de açıkladı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray çok zor bir dönemden geçiyor. Ama ben ve ekip arkadaşlarımız ümitsiz değiliz.
Çünkü tünelin sonundaki ışığı görüyoruz. O ışığa ulaşmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Önem verdiğimiz projelerimizin başında Mecidiyeköy'deki rezidans projesi geliyor.