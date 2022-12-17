2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon arası kampını Antalya'da geçirdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un zor kararı! Muslera...
Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanacak mücadele öncesi gözler cezası nedeniyle oynayamayacak Muslera'nın yokluğunda kaleyi kimin koruyacağına çevrildi. İşte sarı-kırmızılılarda yaşanan son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Burada hazırlık maçlarına çıkan sarı-kırmızılılar, son olarak karşılaştığı Fransız ekibi Toulouse'u mağlup etmeyi başardı.
Aslan, çalışmalarına Florya'da devam edecek. Galatasaray'ın ligdeki rakibi ise İstanbulspor olacak.