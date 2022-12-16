Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Patrick Van Aanholt piyangosu! İmdada komşu yetişti
Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Patrick Van Aanholt ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların elden çıkarmak istediği Hollandalı futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerle ilgili gündem yoğun.
Sol bekte yerliye dönen Galatasaray'da Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir arasında rekabet yaşanıyordu.