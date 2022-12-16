TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Patrick Van Aanholt piyangosu! İmdada komşu yetişti

Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Patrick Van Aanholt ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların elden çıkarmak istediği Hollandalı futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2022- 06:40