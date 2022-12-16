Sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda golcü arayışları hız kazandı.
Galatasaray'a Dembele'de rakip çıktı!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle giren Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde olan Dembele konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Gomis ve Haris Seferovic'ten umduğunu bulamayan sarı kırmızılılar Dembele transferinde ısrarcı.
Okan Buruk'un "iyi bir opsiyon" olarak gösterdiği Moussa Dembele için İngiliz ekipleri birbirine girdi.