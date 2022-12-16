FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda play-off eşleşmeleri belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

Kupada normal sezon gruplarında mücadele veren 6 Türk ekibinden D Grubu'nu lider tamamlayan OGM Ormanspor, C Grubu'nun ikincisi Galatasaray Çağdaş Faktoring ve E Grubu'nun üçüncüsü Nesibe Aydın (en iyi üçüncüler kontenjanından) play-off turuna yükseldi.

B Grubu'nu 3. sırada bitiren Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'nu son sırada tamamlayan Bursa Uludağ Basketbol ve F Grubu'nu son sırada bitiren BOTAŞ, gruptan çıkamayarak elendi.

OGM Ormanspor'un rakibi Castors Braine

D Grubu'nu 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi ve 11 puanla zirvede tamamlayan OGM Ormanspor, Belçika temsilcisi Castors Braine ile play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Castors Braine, mücadele ettiği I Grubu'nu 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 9 puanla üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncüler kontenjanından play-off bileti aldı.

OGM Ormanspor, play-off turunda 5 Ocak'taki ilk maçını deplasmanda yapacak, 12 Ocak'taki rövanşta rakibini Ankara'da konuk edecek.

Galatasaray'ın rakibi UNI Györ

C Grubu'nu 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 10 puanla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, play-off turunda Macaristan'ın UNI Györ ekibini geçmeye çalışacak.

Györ, F Grubu'nda 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 10 puanla zirvede yer alıp play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip 5 Ocak'taki ilk maçı deplasmanda, 12 Ocak'taki ikinci maçı ise sahasında yapacak.

Nesibe Aydın'ın rakibi Casademont Zaragoza

E Grubu'nda 2 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Nesibe Aydın, grubu 8 puanla 3. sırada bitirirken, en iyi üçüncüler kontenjanından üst tura çıkarak İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibiyle eşleşti.

Ankara ekibinin rakibi, I Grubu'ndaki 6 maçını da kazanıp 12 puanla play-off vizesi aldı.

Nesibe Aydın, play-off'un ilk maçında 5 Ocak'ta İspanyol ekibi Ankara'da konuk edecek, 12 Ocak'ta rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.