Okan Buruk'tan Galatasaray Toulouse maçının hakemine sert tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın Toulouse ile oynadığı hazırlık maçının hakemi Burak Şeker'e sert tepki gösterdi. Buruk, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Kininiz bitmedi! Burada bile pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2022- 18:07 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022- 18:27