Okan Buruk'tan Galatasaray Toulouse maçının hakemine sert tepki!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın Toulouse ile oynadığı hazırlık maçının hakemi Burak Şeker'e sert tepki gösterdi. Buruk, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Kininiz bitmedi! Burada bile pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 16.12.2022- 18:07 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022- 18:27
Toulouse'un 42. dakikada Rasmuas Nicolaisen ile bulduğu gol öncesi faul kararına itiraz eden Okan Buruk, 4. hakemin yanına giderek tepkisini dile getirdi. Okan Buruk, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Kininiz bitmedi! Burada bile pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz." dedi.
"İLLALLAH ETTİK! GELMEYİN BİR DAHA"
Tepkisini sürdüren Buruk, "Ligde kaldığınız yerden burada da devam. Ligde illallah ettik, burada devam ediyorsunuz. İstemiyoruz, gelmeyin maçlarımıza!" ifadelerini kullandı.