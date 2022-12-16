Galatasaray 2-1 Toulouse (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cimbom 5. hazırlık maçında ilk kez kazandı!

Spor Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Toulouse ile özel maçta kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar, Fransız temsilcisini 2-1 mağlup ederek 5. hazırlık karşılaşmasında ilk kez galip geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2022- 18:57