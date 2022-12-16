Galatasaray'da Emin Bayram Toulouse maçı sonrası konuştu! "Verimli bir kamp dönemi geçti"
Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, Toulouse'u 2-1 yendikleri hazırlık maçı sonrası konuştu. Emin Bayram, "Bizim için verimli bir kamp dönemi geçti. Son hazırlık maçını kazanmak önemliydi. İyi oyunla kazandık. Şimdi kupa maçına odaklanacağız ve ardından lige bakacağız." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.12.2022- 19:16
Emin Bayram, "Bizim için verimli bir kamp dönemi geçti. Son hazırlık maçını kazanmak önemliydi. İyi oyunla kazandık. Şimdi kupa maçına odaklanacağız ve ardından lige bakacağız." ifadelerini kullandı.
"Her oyuncu gibi oynadıkça ben de ritmimi buluyorum." diyen genç futbolcu, "Geçen sezon kiralık dönemimde oynadım ve kendimi geliştirdim. Kampta ve maçlarda da elimden geleni yaptığımı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
Emin, "Biz oyun kuran bir takımız. Antrenmanda ayrıca bir çalışma yapmıyoruz ama pas özelliğim olduğu için ben de oyun kurulumuna katkı sağlıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.