Galatasaray'da Emin Bayram Toulouse maçı sonrası konuştu! "Verimli bir kamp dönemi geçti"

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, Toulouse'u 2-1 yendikleri hazırlık maçı sonrası konuştu. Emin Bayram, "Bizim için verimli bir kamp dönemi geçti. Son hazırlık maçını kazanmak önemliydi. İyi oyunla kazandık. Şimdi kupa maçına odaklanacağız ve ardından lige bakacağız." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2022- 19:16