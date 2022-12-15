Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer harekatına da devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray'da flaş Memphis Depay gelişmesi! Kararını verdi
Transfer harekatını sürdüren Galatasaray, hücum hattına takviye yapmak istiyor. Uzun zamandır Barcelona'nın yıldız ismi Memphis Depay ile ilgilenen sarı-kırmızılılarda önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, Cimbom'un teklifine yanıt verdi. İşte haberin detayları... | (Ali GENÇ - DIŞ HABERLER) Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip sezon başında büyük isimleri kadrosuna katmıştı.
Cimbom, takviye konusunda geri adım atmayacak gibi görünüyor.