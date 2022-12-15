GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray'da flaş Memphis Depay gelişmesi! Kararını verdi

Transfer harekatını sürdüren Galatasaray, hücum hattına takviye yapmak istiyor. Uzun zamandır Barcelona'nın yıldız ismi Memphis Depay ile ilgilenen sarı-kırmızılılarda önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, Cimbom'un teklifine yanıt verdi. İşte haberin detayları... | (Ali GENÇ - DIŞ HABERLER) Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 19:27