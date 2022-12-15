Yapılan yıldız transferlerin maliyetleri de öne çıkmıştı. Örnek olarak; Mauro Icardi 750 bin, Juan Mata 1.9 milyon, Milot Rashica 1.5 milyon, Yusuf Demir 650 bin, Mathias Ross Jensen'in de 400 bin euro kazanacağı ifade edilmişti.