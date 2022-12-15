Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın transferde gündemine gelen isimlerden biri olan Gustavo Cuellar'ın maliyeti ortaya çıktı.
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı yıldız oyuncu Gustavo Cuellar'ı listesine almıştı. 30 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a gelip gelmeyeceği belli oldu. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
AL-HILAL'DE KARİYERİNE DEVAM EDİYOR
Defansif bir orta saha oyuncusu olan Kolombiyalı futbolcu Gustavo Cuellar, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de kariyerini sürdürüyor.
Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama yakın zamanda futbolcuyu kadrosuna katabilmek için önemli hamleler yaptı.