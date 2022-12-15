Geçtiğimiz sezon Galatasaray 'da yapılan başkanlık seçimini kazanan Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile yola devam etmişti.
Galatasaray biletini kesmişti! PSG aldı
Galatasaray Burak Elmas döneminde danışman olarak Luis Campos'u, sportif direktör olarak ise Pasquale Sensibile'yi getirmişti. Sarı-kırmızılılarda yönetimin değişmesinin ardından iki isimle yollar ayrılırken, Luis Campos Paris Saint-Germain'e (PSG) sportif direktör olarak gitmişti. Fransız futbol adamı, Sensibile'yi de oyuncu gözlemcisi olarak yanına aldı. İşte detaylar...
Süper Lig 'in ilerleyen haftalarında sarı - kırmızılı camiada Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı.
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaştı.