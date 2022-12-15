Galatasaray biletini kesmişti! PSG aldı

Galatasaray Burak Elmas döneminde danışman olarak Luis Campos'u, sportif direktör olarak ise Pasquale Sensibile'yi getirmişti. Sarı-kırmızılılarda yönetimin değişmesinin ardından iki isimle yollar ayrılırken, Luis Campos Paris Saint-Germain'e (PSG) sportif direktör olarak gitmişti. Fransız futbol adamı, Sensibile'yi de oyuncu gözlemcisi olarak yanına aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 16:12