GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan 2 isme son şans! Kalan 5 maçta...

2022 Dünya Kupası arası sürecinde Galatasaray, Antalya'da kampa girdi ve çalışmalarını burada sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda ligin başlamasına 1 hafta kala, Mauro Icardi'nin sakatlığı devam ediyor. 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere kalan 5 maçta teknik direktör Okan Buruk'un forvette kimi tercih edeceği merak konusu olurken, Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic'in son şansları olacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 09:50