Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan flaş Van Aanholt kararı! Kadro dışı kalabilir
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında bulunmayan Van Anholt cephesinde ise önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında bulunmayan Van Anholt cephesinde ise önemli gelişmeler yaşanıyor.
Hollandalı oyuncu ile sözleşme feshi için görüşmeler sürüyor.