Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile finale kalan Lionel Messi önemli açıklamalarda bulundu. Messi, pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi "Final benim son maçım" dedi.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile finale kalan Lionel Messi önemli açıklamalarda bulundu. Messi, pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi "Final benim son maçım" dedi.

İŞTE MESSİ'NİN SÖZLERİ:

Finale kaldığımız için çok mutluyum. Dünya Kupası'ndaki son maçıma final karşılaşmasında çıkacağım için çok mutluyum. Bu Dünya Kupası'nda yaşadığım her şey heyecan vericiydi.

"SON MAÇIM"

Kesinlikle, benim Dünya Kupası'ndaki son maçım olacak. Bir sonraki Dünya Kupası'na birkaç yıl var ve orada olacağımı sanmıyorum. Bu şekilde bitirmek en iyisi.

Arjantin Milli Takımı'nda 171 karşılaşmada sahada olan dünya yıldızı, 96 kez ağları havalandırdı.



2022 Katar Dünya Kupası'nda 5 gol atan Messi, Arjantin formasıyla Dünya Kupası maçlarındaki 11. golüne ulaştı.

Böylece Messi, Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olmayı başardı.



2022'nin yanı sıra 2014'te de Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda final oynayan deneyimli yıldız, 2021'de ise Copa America'yı kazanma başarısı göstermişti.