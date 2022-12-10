Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Montella'nın Adana Demirspor'u ile Antalya'da hazırlık maçı yapacak. Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren iki kulüp de kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Adana Demirspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Dünya Kupası arasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Adana Demirspor ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. İki ekip, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında arşatırılıyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 22:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Antalya kampına, tedavisi süren Sergio Oliveira ve Dünya Kupası'nda görev yapan Fernando Muslera, Dries Mertens, Haris Seferovic, Lucas Torreira ve Victor Nelsson'un ilerleyen günlerde katılacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük.