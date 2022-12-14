Burada şuna inanmak gerekiyor biz şampiyon olacağız belki de bir golle olacağız. Geri düşsen de sonuna kadar destek vermek lazım. Öne geçsen de 3-4 puan rehavete kapılmamak gerekiyor. Son ana kadar gösterilecek performansla olur bu. Camianın her noktada birleşmesi lazım. Ayrıştırıcı konular yaşadığınızda bile bunu birleştirmeye bakmak lazım. Biz seçim döneminde başkanımızla konuşmuştuk, herkesi birleştirmek lazım demiştik. O yüzden herkesin bir arada omuz omuza olması lazım. Bu mücadeleyle kazanılacak, bir de oyunculara sahip çıkmak gerekiyor. Samimiyete bakmalarını, önem vermelerini rica ediyorum. Okuduğumuz ettiğimiz şeylere bakıp manipüle edilebiliyoruz. En önemli mesajım oyunculara sahip çıkmak lazım. Şuradan geçerken 100 kişi bizleri ıslıklasa ne hissederiz? 20 yaşında oyuncular bunlar. Ali Sami Yen'de bunlar hiç yoktu. Okan ve Berkan elinden geleni yapıyorlar, aslan gibi çocuk bunlar. Kendi çocuğu orada oynuyormuş gibi düşünmesi lazım ya da gençse kendisi oynuyormuş gibi. Hepsi Galatasaray için ter döküyor. Berkan hastayken serum alıp sabah canavar gibi antrenman yapıyor. Antrenmana çıkmak için dahi çabalıyor. Okan yıllardır sabretmiş elinden geleni yapıyor. Ufacık hata yapanı ıslıklarsak tribünde sonsuz şekilde bağırmadan durmaman lazım. Taraftar olarak son düdüğe kadar takıma ve tüm futbolcularımıza destek olmamız gerekiyor. Futbolcular sahada, taraftar tribünde kenetlenerek, bir aile olarak elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Başarının yolu buradan geçiyor. Taraftardan en büyük isteğim bu çocuklara sahip çıkılması.