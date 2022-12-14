Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensupları ile bir araya geldi. Timur, Okan Buruk'un performansından Icardi'ye kadar birçok konuya değindi. Ayrıca Timur, "Şampiyonluğun son hafta Fenerbahçe maçına kalmasını istemem." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY HABERLERİ - Erdem Timur'dan transfer açıklaması! Dembele, Icardi, Seferovic...
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensupları ile bir araya geldi. Timur, basın mensuplarına verdiği demeçte Dembele transferi, Icardi ve Seferovic hakkında konuştu. İşte Erden Timur'un sözleri... | Galatasaray haberleri
İŞTE ERDEN TİMUR'UN SÖZLERİ:
Hocamızın da görüşü kadronun yeterli olduğu yönünde. Onun görüşüne göre bakıyoruz. Kadronun gayet iyi ilerleme durumu oldu son maçlarda. Gençlerle de görmek lazım. Türkiye'de bugüne kadar büyük takımlar içinde olmuş mu veri lazım ama teorik olarak hiç olmamış görünüyor, 15 akademi oyuncumuz var. Kazımcan, Yusuf, Ross, Boey'da genç. 19-20 oyuncudan bahsediyoruz. Bunlarda kadro derinliği anlamında önemli. Cumhuriyetin 100. yılı şampiyonluk her takım olduğu gibi bizim için de çok önemli. Bu sene şampiyon olacağız, belki de 1 golle olacağız. Bu ihtimalleri düşünerek yüzde 1 dahi çok önemli. Her ayrıntıyı değerlendirmek gerekiyor. O yüzden kadroyu güçlendirme noktasında katkı veren bir şey olursa onun yapılması gerekiyor. Sakatlıklar, cezalılar bunlar yaşanacak. Önemli deplasmana gideceksiniz, oyuncu sakat. Risk alınacak bir zaman değil. Son yılların en rekabetli yılı. Takviye gerekiyorsa yapılacak tabii ki
Oyuncularımıza gelen teklifler var, birçok teklif var. Oyuncular atmosferden çok mutlu. Dünyada çok büyük oyuncular var ama kariyerinde kupa yok. Bizim kadromuzdan da bahsetmiyorum sadece. Dünyada da çok büyük oyuncular var, hayatında kupa kazanmamış. Öyle olduğu için herkesin sahiplenmesi çok üst düzey. Scout gönderip izletiyorlar bildiklerimiz ve bilmediklerimiz var. Galatasaray forması dışarda çok daha değerli. Ülkemizde de değerli ama biz bile koyu Galatasaray taraftarı olsakta o kadar farkında değiliz. Galatasaray formasını genç yaşta giyen oyuncunun başka bir marketi oluyor. Bunlara süre aldırmalıyız ama sınırlı alabilirler çünkü yarışmacı bir ekibiz.