Ara transfer dönemi yaklaştıkça vites yükselten Galatasaray'ın Barcelona'nın satışa çıkardığı Depay için bastırması İspanya medyasında da geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Depay ve Doğukan Sinik...
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündemde yer alan isimler hakkında çarpıcı iddialar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada Erden Timur transferler bizzat ilgileniyor. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan o isimler ve detaylar... |GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar Hull City'de oynayan milli oyuncu Doğukan Sinik için ise bir süredir görüşmelere devam ediyor.
Sarı Kırmızılılar, bu transferi de ocak ayında gerçekleştirmenin hesapları içinde.