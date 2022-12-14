Galatasaray'da Berkan Kutlu krizi! Cimbom'a maliyeti...

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol ekibi Villarreal ile oynanan maçta taraftarların tepkisini çeken Berkan Kutlu, takımdan ayrılma kararı aldı. Sarı kırmızılıların, milli oyuncu için altına girdiği yük ise epey fazla. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2022- 06:40