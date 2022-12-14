Sarı kırmızılı takımda flaş bir ayrılık yaşabilir.
Galatasaray'da Berkan Kutlu krizi! Cimbom'a maliyeti...
Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol ekibi Villarreal ile oynanan maçta taraftarların tepkisini çeken Berkan Kutlu, takımdan ayrılma kararı aldı. Sarı kırmızılıların, milli oyuncu için altına girdiği yük ise epey fazla. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılmak istediğini Teknik Direktör Okan Buruk'a ilettiği iddia edildi.
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24 yaşındaki oyuncunun Nef Stadı'nda Villarreal ile oynanan hazırlık maçında taraftarların yoğun ıslıklarına maruz kaldığı ve Okan Buruk'a "Taraftarlar bana cephe almış durumda"