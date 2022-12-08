Çıktığı iki hazırlık maçını da kaybeden Galatasaray'da moraller bozulurken transfer çalışmaları hızlandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'dan 2. PSG harekatı! Taraftarı heyecanlandıran 3 isim
Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında yapılan takviyelerle yıldızlar kadrosu kuran sarı-kırmızılılar, gücüne güç katmak istiyor. Cimbom, PSG'nin 3 ismi için bilgi aldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
PSG ile yakın ilişkiler kuran Galatasaray CEO'su Erden Timur'un Paris'e giderek Fransız kulübüyle masaya oturduğu ortaya çıktı.
Fotomaç'ın El Nacional gazetesinden derlediği habere göre Timur'un, Antero Henrique ve Luis Campos ile bir araya geldiği ve öncelikle Icardi'nin durumunu masaya yatırdığı ifade edildi.