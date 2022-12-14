Galatasaray'da beklenmedik Bafetimbi Gomis gelişmesi! Ayrılık...

Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncularla ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, forma şansı azalan Bafetimbi Gomis için kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2022- 06:40