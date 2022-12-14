Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, Lazio ile hazırlık maçı oynadı.
Galatasaray'da beklenmedik Bafetimbi Gomis gelişmesi! Ayrılık...
Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncularla ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, forma şansı azalan Bafetimbi Gomis için kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar öne geçtiği karşılaşmada İtalyan temsilcisine 2-1 mağlup oldu.
Transfer raporunu hazırlık maçlarındaki performansa göre veren Okan Buruk takımdan ayrılacak isimleride netleştiriyor.