Memphis Depay transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Sezon başında dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayında da bu hamlelerini sürdürmek istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılılar, Barcelona forması giyen Memphis Depay'ı listesine almıştı. Ancak Cimbom'a Hollandalı futbolcunun transferinde kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 19:01 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022- 19:07