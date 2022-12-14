Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da gözler Rashica'da! Menajerinden açıklama geldi
Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Milot Rashica için menajeri Aykut Erçetin'den flaş açıklama geldi. Erçetin, oyuncunun geleceği ve Norwich kulübü ile alakalı dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı ekip, takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın bonservisini almayı planlıyor.
Yönetim, Kosovalı oyuncu için sezon sonunda Norwich City'nin kapısını çalacak.