GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Okay Yokuşlu'dan kötü haber! Resmen açıklandı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte listedeki isimlerden birisi de Okay Yokuşlu'ydu. Cimbom'a uzun süre kadrosuna katmak için uğraş verdiği milli futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2022- 11:02