Galatasaray'ın transferi için uzun süredir mesai harcadığı Okay Yokuşlu'da flaş bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Okay Yokuşlu'dan kötü haber! Resmen açıklandı
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte listedeki isimlerden birisi de Okay Yokuşlu'ydu. Cimbom'a uzun süre kadrosuna katmak için uğraş verdiği milli futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar...
Milli futbolcunun eski teknik direktörü, Galatasaray iddialarına dair önemli bir açıklama yaptı.
Okay Yokuşlu'yla konuştuğunu belirten hoca, Sarı-Kırmızılıların hayallerini yıktı.