Fenerbahçe'den Almanya'ya büyük umutlarla transfer olan genç yıldız bir türlü beklentilere karşılık veremedi.
TRANSFER HABERİ: Ömer Faruk Beyaz sürprizi! Galatasaray düğmeye bastı
Fenerbahçe'den ayrılık süreci oldukça olaylı olan Ömer Faruk Beyaz konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Almanya'da istediği süreyi ve fırsatı bulamayan Ömer Faruk için Galatasaray devreye girdi. İşte transferdeki detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'den Almanya'ya büyük umutlarla transfer olan genç yıldız bir türlü beklentilere karşılık veremedi.
19 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Genç yetenek yeniden Süper Lig'e dönebilir.
2021 yılında Fenerbahçe'den Almanya'nın Stuttgart takımına bonservissiz olarak transfer olan Ömer Faruk Beyaz, beklenen performansı bir türlü gösteremedi.