Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiralanan ve performansı ile büyük beğeni toplayan Inaki Pena için bir gelişme yaşanıyor. 23 yaşındaki file bekçisi, Katalan devi ile sözleşme yeniliyor.

Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiralanan ve performansı ile büyük beğeni toplayan Inaki Pena için bir gelişme yaşanıyor. 23 yaşındaki file bekçisi, İspanyol ekibi ile sözleşme yeniliyor.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA



Relevo'da yer alan habere göre, Katalan devinin, 23 yaşındaki eldiven ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Ayrıca sözleşmesinin 2026 yılı sonlanacağı ifade edildi.



Pena'nın, bu sezon Barcelona formasını 1 maçta giydi.

Oyuncu Barcelona'da kalmaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ



Barcelona'nın, Pena'yı daha önce yaptığı gibi yeniden kiralık olarak göndererek tecrübe kazanmasını da düşündüğü belirtildi.



Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena, sarı-kırmızılı takımın kalesini 8 maçta korumuştu.