2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar hazırlıklarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan kapışması!
Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray yine bir transferde karşı karşıya geldiler. Bu defa hedefteki ismin milli futbolcu Kaan Ayhan kardeşi Mertcan Ayhan olduğu öğrenildi. İşte son detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk için iddialı takımlardan olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da yoğun transfer mesaisi sürüyor.
İki ezeli rakip zaman zaman aynı oyuncu için girişimlerde bulunuyor.