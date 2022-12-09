GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk bırakmıyor! Komşu genç yeteneğin peşinde

Galatasaray altyapısından yetişen ve A takıma çıkartılan Baran Aksaka, dikkat çekmeye başladı. Ziraat Türkiye Kupası ve bazı hazırlık maçlarında şans bulan 19 yaşındaki orta saha için Komşu da harekete geçti. Öte yandan Okan Buruk ise oyuncuyu takımda tutmakta kararlı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 06:40