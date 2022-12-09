Galatasaray altyapısından yetişen ve A takıma çıkartılan Baran Aksaka, dikkat çekmeye başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk bırakmıyor! Komşu genç yeteneğin peşinde
Galatasaray altyapısından yetişen ve A takıma çıkartılan Baran Aksaka, dikkat çekmeye başladı. Ziraat Türkiye Kupası ve bazı hazırlık maçlarında şans bulan 19 yaşındaki orta saha için Komşu da harekete geçti. Öte yandan Okan Buruk ise oyuncuyu takımda tutmakta kararlı. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası ve bazı hazırlık maçlarında şans bulan 19 yaşındaki orta saha için Komşu da harekete geçti.
Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy'de 29 Ocak 2003'te dünyaya gelen Baran Aksaka'nın annesi Bulgaristan Türk'ü. Bulgar kökenli çoğu çocuğa verilen Özgür ismini Baran da taşıyor.