Yusuf Demir, Süper Lig'e verilen arada oynanan hazırlık maçlarında performansıyla beğeni topladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Yusuf Demir planı ortaya çıktı! Ara sonrası...
Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Yusuf Demir, şimdiye kadar resmi maçlarda beklentileri karşılayamadı. Kiralık olarak gönderileceği de konuşan genç futbolcu, hazırlık maçlarında kendini buldu. Okan Buruk'un Yusuf Demir planı ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
Genç oyuncu özellikle Adana Demirspor karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızlaştı.
Performansıyla heyecan yaratan Yusuf Demir, teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.