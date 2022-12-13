GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un Yusuf Demir planı ortaya çıktı! Ara sonrası...

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Yusuf Demir, şimdiye kadar resmi maçlarda beklentileri karşılayamadı. Kiralık olarak gönderileceği de konuşan genç futbolcu, hazırlık maçlarında kendini buldu. Okan Buruk'un Yusuf Demir planı ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 09:53