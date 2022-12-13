Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Eden Hazard ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Eden Hazard transferinde Aslan'a dev rakipler!
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gündeminde yıldız isimleri bulunduran sarı kırmızılılarda, listedeki isimlerden biri de Eden Hazard. Aslan'a Belçikalı oyuncuda dişli rakipler çıktı. İşte ayrıntılar...
Belçikalı yıldızın İspanyol devi Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Büyük bir yatırımla transfer edilen Eden Hazard'ın eflatun-beyazlılardaki kariyeri her iki taraf için de hayal kırıklığı yarattı.