GALATASARAY LAZIO MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY LAZIO MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Rayo Vallecano, Villarreal ve Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapan Galatasaray, İtalya Serie A devi Lazio'yu yenmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 11:00