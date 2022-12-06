Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-3'lük skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-3'lük skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"11 gün ara vermeden çalıştık. Burada iki tane maç oynadık. Çift antrenman kuvveti yaptık. Süre olarak da baktığınızda bazı oyuncular daha fazla, bazı oyuncular daha az süre aldı."

"Galatasaray formasıyla kaybetmek çok üzücü, bize dokunuyor ama baktığınızda maçın sonunda yüzümüzde bir gülümseme oluştu. Bu Galatasaray geleneğine yakışan bir şey"

"2. etaba gideceğiz. 3 tane iyi maçımız var. Özellikle iyi maçlar seçiyoruz. Önemli olan sonuç değil tecrübe bizim için. Oynamayan oyuncuları görmek bizim için çok önemli"

"İlk yarıda 4-1 içeriye girdik. ikinci yarıda 4-3'e getirdik. Belki 5-10 dakika daha olsa beraberliğe getirebilirdik. Bizim için faydalı bir maç oldu."

"Yunus'un bir sakatlığı oldu. MR'a gidecek. İnşallah önemli bir şey yoktur Yunus'ta."