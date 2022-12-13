GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray'a transferde rakip çıktı! Brezilya ekibi istiyor

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Devre arasında orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılılara rakip çıktı. Cümbom'un listesindeki ismi Brezilya ekibi de istiyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 06:40