Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Lazio hazırlık maçını haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI: 1. DEVRE OYNANIYOR
GALATASARAY: 1
LAZIO: 1
4' Barış Alper Yılmaz
11' Felipe Anderson
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Özgür Baran, Midtsjö, Yusuf, Mata, Kerem, Barış.
Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Luis Alberto, Cataldi, Basic, Anderson, Pedro, Immobile.
GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Lazio maçı 13 Aralık Salı günü saat 18:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.
BİR SONRAKİ MAÇ TOULOUSE
Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Lazio'nun ardından Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile kozlarını paylaşacak.