FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Forvete sürpriz aday! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun yerini güçlendirmek isteyen Kanarya, Vincent Aboubakar ve Luis Muriel'i gündemine almıştı. Sarı-lacivertliler bu 2 ismin yanı sıra Galatasaray'ın eski yıldızını da listeye ekledi. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 11:45