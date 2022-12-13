Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da bazı isimlerin geleceği merak konusu.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kritik görüşme! Nelsson'dan transfer kararı
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da bazı isimlerin geleceği merak konusu. O futbolculardan birisi de Victor Nelsson. Başarılı stoperin önemli taliplerinin olduğu bilinirken, yönetim kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...
O futbolculardan birisi de Victor Nelsson.
Dünya Kupası'nda mücadele eden Victor Nelsson'a Avrupa kulüplerinin ilgisi her geçen gün biraz daha artarken Galatasaray transfer konusunda kararını verdi.