GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kritik görüşme! Nelsson'dan transfer kararı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da bazı isimlerin geleceği merak konusu. O futbolculardan birisi de Victor Nelsson. Başarılı stoperin önemli taliplerinin olduğu bilinirken, yönetim kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 11:42