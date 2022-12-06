Kartal'ın listesine yeni bir isim daha eklendi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Mısırlı 10 numara! G.Saray da ilgileniyor
Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Mısırlı 10 numaraya çevirdi. Siyah-beyazlı ekip yurt dışında çıkan haberlere göre orta sahaya Afsha'yı transfer etmek istiyor. Oyuncu ile Celtic ve Galatasaray'ın da ilgilendiği haberler arasında. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Siyah-beyazlıların Mısırlı orta saha Afsha için girişimde bulunduğu iddia edildi.
Fotomaç'ın Football Scotland'dan derlediği habere göre, Celtic'in 26 yaşındaki oyun kurucu ile 'ilk teması' kurduğunu ancak Ocak transfer döneminde bir hamle yapmayı seçerlerse Championship ve Türk kulüplerinin de rekabetiyle karşı karşıya kalacağını iddia etti.