Fotomaç'ın Football Scotland'dan derlediği habere göre, Celtic'in 26 yaşındaki oyun kurucu ile 'ilk teması' kurduğunu ancak Ocak transfer döneminde bir hamle yapmayı seçerlerse Championship ve Türk kulüplerinin de rekabetiyle karşı karşıya kalacağını iddia etti.