Galatasaray'a Matias Vina transferinde müjdeli haber!

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un, İtalya Ligi takımlarından Roma'dan kadrosuna katmak istediği Matias Vina'ya ayrılık yolu gözüktü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 20:25