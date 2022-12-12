Roma'ya yakın kaynaklar, sol bek oyuncusu Matias Vina'nın Ocak ayında Roma'dan ayrılacağı iddia etti.
Galatasaray'a Matias Vina transferinde müjdeli haber!
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un, İtalya Ligi takımlarından Roma'dan kadrosuna katmak istediği Matias Vina'ya ayrılık yolu gözüktü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek planlarında olmayan yıldız oyuncu ile yollar kesin olarak ayrılacak.
Takvim'in İtalyan basınından derlediği haberde, Galatasaray'ın Roma'nın yıldız oyuncusu için İtalyan ekibi ve menajerinden bilgi istediğini belirtti.