"ŞU ANDA NET GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ KİMSE YOK"

Tüm maçları takip ettirdiklerini belirten Okan Buruk, "Şu anda net görüştüğümüz kimse yok. Onur ile ilgili haber çıkıyor ama bizim şu anda iki iyi sağ bekimiz var. Uğur ile de bir girişimimiz olmadı. Kerem'e, Yunus'a ve elimizdeki Türk oyunculara çok güveniyoruz. Kerem ve Yunus geçen sezon iyi işler oynadı. İyi oyunlarıyla Galatasaray formasını hak ettiler. Her oyuncudan beklentimiz var. Çünkü kaliteleri çok yüksek. Zaman zaman bu performansı sergilediler, zaman zaman olmadı. Maçların iki oyuncu üzerinden değerlendirilmesine katılmıyorum. Bu bir takım oyunu. Takım iyi oldukça oyuncuların performansı da artar. Son maçta Kerem'in performansının artma nedeni yanındaki oyuncuların da iyi oynaması. Türk oyuncularıma çok güveniyorum. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Milli takımda da bazı mevkilerde oyuncu bulamıyorsunuz. Mesela sol bekte son olarak Ferdi geldi. O da 10 numaradan sol beke evrildi. Genel olarak ülke futbolunda bazı sıkıntılar var. Sol bek sıkıntılardan biri ama Kazımcan genç bir oyuncu. İleride daha iyi şeyler yapacak. Tüm oyuncuları seyrediyoruz. Belki ocak ayında bir tasarrufumuz olur. Rıdvan, Halil ve Deniz iyi oyuncu. Hepsini değerlendiriyoruz. Ocak ayında daha net bir şekilde ortaya çıkabilir ama şu anda bir görüşmemiz olmadı" dedi.



