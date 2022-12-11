Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer için şu anda net görüştükleri kimse olmadığını söyledi. Buruk, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi tedavi sürecinde her şeyin kendi kontrolünde olduğunu ifade etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Buruk, takımının ligdeki performansı, oyuncular ve kamptaki son durum gibi birçok konu hakkında bilgiler verdi. Buruk, genç oyuncularından memnun olduğunu belirterek, "Sakatlıklar, milli takım serüveni ve hastalıklar oldu. Bu süreçte birçok genç oyuncuyu kampa getirdik. Hepsinden çok memnunuz. Sakatlıklar olmasa da oynatacaktık ama akademide bulunan oyuncularımız ne kadar çok süre alırsa bizim için o kadar sevindirici olur. Geleceğimiz sağlam, genç oyunculardan bir tane ilk 11 çıkabilir" ifadelerini kullandı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensupları ile bir araya geldi. Buruk transferden sakat oyunculara kadar birçok konu hakkında bilgi verdi. İşte Okan Buruk'un sözleri... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer için şu anda net görüştükleri kimse olmadığını söyledi. Buruk, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi tedavi sürecinde her şeyin kendi kontrolünde olduğunu ifade etti.
"GEÇEN SEZONDAN ÇOK AZ OYUNCU VAR"
Takımının ligdeki durumu hakkında açıklamalarda bulunan Buruk, fikstür zor olduğunu ifade ederek, "Yeni bir takımız ve geç oluştuk. Yönetimin gelişi, benim başlamam ayrıca oyuncuların gelişi geç oldu. Transferin son günü 5 transfer yaptık ama kafamızda hep kazanmak vardı. En üstte olabilmek önemliydi. Fikstür olarak da bizim için zordu. 8 deplasman, 5 iç saha maçı oynadık. İkinci yarı bizim için avantaj olacak. Puan olarak daha yükseğini alabilirdik ama araya başa baş girmemiz bizim için önemliydi. İlk 11'i, giren ve çıkanları, rotasyonları oturttuk. Geçen seneden elimizde bir kadro yok. Fenerbahçe'nin bir kadrosu vardı ve üzerine koydu. Trabzonspor bir değişime girdi. Biz yeni bir kadro oluşturduk. İlk 11'e baktığımızda geçen sezondan çok az oyuncu var. Bazı maçlarda bölüm bölüm iyi oynadık ama Başakşehir maçında skordan bağımsız olarak daha uzun süre iyi performans gösterdik. Skorun yanında oyunun hiçbir dakikasında önde baskıdan, pozisyona girmekten vazgeçmedik. Maçın sonuna kadar dinamizmimiz, hırsımız ve isteğimiz vardı. Alanyaspor maçında da 10 kişi kalana kadar iyiydik. Beşiktaş maçında 2-1'den sonra oyunu domine ettik. Kontrol ettiğimiz oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi ara oldu, oyuncular milli takımlara gitti, sakatlıklar oldu ama bıraktığımız yerdeki performansı en kısa zamanda yakalamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"ICARDİ KONUSUNDA HER ŞEY BENİM KONTROLÜMDE"
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sürekli gündeme geldiğini söyleyen Okan Buruk, "Her şey benim kontrolümde gelişiyor. Kontrolümün dışında olan bir şey yok. Sonuçta elimizde robotlar yok. Hepsinden aynı şeyi bekleyemeyiz. Önemli olan oyuncuları aramızda ve canlı tutmak. Bazısının özel hayatıyla ilgili, bazısının psikolojik problemi oluyor. Hepsini kabul edip, onlara doğru bir şekilde yaklaşarak, onları takımın içinde tutmamız gerekiyor. İsim olarak en yüksek kariyere sahip oyuncular bizde. Hepsi iyi karakterler ve şanslı olduğum nokta bu. Icardi'de çok çalışkan bir oyuncu. Sakatlanmadan önce 5 gün çok iyi çalıştı. Bir topuk pası verirken arka adalede sorun oluştu. Karakter olarak arkadaşlarıyla iyi. Bazen dışarıdan oyuncular yanlış değerlendirilebiliyor. Takımı sahiplendi, seyirci ile çok yakın. Icardi buraya çok çabuk alıştı ama sakatlık yaşadı. Neden burada tedavi olmadığı konuşuluyor. Dünyada bu var, bazı oyuncular sakatlandığında istediği yerde tedavi olmayı kontratlarına yazıyor. Her şey bizim kontrolümüzde. Bizim için önemli olan oyuncunun iyi dönmesi" dedi.