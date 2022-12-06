Süper Lig ekibi Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı.
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Caner Erkin vetosu!
Karagümrük ile sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak fesheden Caner Erkin'in Süper Lig'den birçok takımla anılmaya başlandı. Tecrübeli oyuncu için Galatasaray'ın ismi bir adım öne çıkarken Okan Buruk'tan bu konu hakkında flaş bir tepki geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig ekibi Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı.
Takvim'in haberine göre transferde adı Beşiktaş ile anılan Caner, Galatasaray yönetimi tarafından teknik direktör Okan Buruk'a sunuldu.
Şampiyonluk hedefleyen Cimbom'un hocası kendisine gelen Caner Erkin önerisini veto etti.