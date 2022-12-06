Galatasaray'da Okan Buruk'tan Caner Erkin vetosu!

Karagümrük ile sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak fesheden Caner Erkin'in Süper Lig'den birçok takımla anılmaya başlandı. Tecrübeli oyuncu için Galatasaray'ın ismi bir adım öne çıkarken Okan Buruk'tan bu konu hakkında flaş bir tepki geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 06:40