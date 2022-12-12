Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Galatasaray ve Toulouse kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022- 12:00