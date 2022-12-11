Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pazarlıklar başladı! Memphis Depay'da sona doğru
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ara transferde yıldız bir ismi kadrosuna katması beklenen sarı kırmızılıların ilk hedefi ise Memphis Depay. Yönetimin, Hollandalı yıldızın menajeri ile masaya oturduğu ve pazarlıklara başladığı öğrenildi. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılarda ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kış transfer döneminde eksik görülen yerleri güçlendirmeyi hedefliyor.