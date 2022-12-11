GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray'da Samet Akaydın girişimi! Fenerbahçe'nin de listesindeydi

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Antalya kampında Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, Mavi Şimşekler'in Başkanı Murat Sancak ile bir araya geldi. Masadaki gündem Samet Akaydın oldu. Cimbom, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yıldız ismi devre arasında kadrosuna katmak istiyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2022- 06:40