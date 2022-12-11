Sezon başında sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de Samet Akaydın için rakip oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray'da Samet Akaydın girişimi! Fenerbahçe'nin de listesindeydi
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Antalya kampında Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, Mavi Şimşekler'in Başkanı Murat Sancak ile bir araya geldi. Masadaki gündem Samet Akaydın oldu. Cimbom, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yıldız ismi devre arasında kadrosuna katmak istiyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Cimbom yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen ve Victor Nelsson'un sıkça Sevilla ile anıldığı ortamda iç piyasadan takviye yapmayı planlıyor.
Fenerbahçe yönetimi, Samet'i almak için çalışmalar yaparken Galatasaray'dan somut bir hamle geldi.