Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay kadrosunda yer aldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslanda Fernando Muslera tehlikesi! Men cezası iddiası geldi
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay kadrosunda yer aldı. 36 yaşındaki file bekçisi, takımının oynadığı Gana maçı sonrası hakeme gösterdiği tepkiyle dikkat çekmişti. Muslera için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
36 yaşındaki file bekçisi, takımının oynadığı Gana maçı sonrası hakeme gösterdiği tepkiyle dikkat çekmişti.