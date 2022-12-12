Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Deniz Undav için yeni bir iddia gündeme geldi.
Haris Seferovic'in yerine gelecekti! Galatasaray'a transferde kötü haber
Yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımda istenen performansı gösteremedi. Devre arasında İsviçreli golcüyle yolların ayrılıp yerine bir takviye yapmak istenirken, Cimbom'a o futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Vatan'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre Brighton forması giyen Deniz Undav ile Galatasaray'ın yanı sıra Queens Park Rangers ve Burnley'in de ilgi gösterdiği belirtildi.
İngiliz ekiplerinin kiralamak istediği başarılı oyuncu için Brighton son kararı kısa süre içinde vereceği kaydedildi.