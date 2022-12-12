Haris Seferovic'in yerine gelecekti! Galatasaray'a transferde kötü haber

Yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımda istenen performansı gösteremedi. Devre arasında İsviçreli golcüyle yolların ayrılıp yerine bir takviye yapmak istenirken, Cimbom'a o futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 15:52